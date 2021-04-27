Востребованность программы «ДКБ – 2025» по итогам прошлого года возросла в три раза – Фонд «Даму»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане уже более 10 лет успешно реализуется государственная программа «Дорожная карта бизнеса» (ДКБ). О том, как сейчас идет реализация программы «Дорожная карта бизнеса -2025», рассказали в «Фонде развития предпринимательства «Даму», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период реализации программы «ДКБ-2020» с 2010 по 2018 годы, как отметили в Правительстве, в показателях развития несырьевых секторов экономики, на которые была ориентирована поддержка, наметились положительные тенденции, поэтому программу было решено продлить.

Госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2025», которая уже начала реализовываться с 2020 года, должна обеспечить устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Оператором программы является АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Показатели реализации Программы

О том, как реализуется Программа «ДКБ-2025» рассказали в Фонде «Даму». Так, в 2020 году Фонд оказал поддержку микро-, малому и среднему предпринимательству (ММСП) Казахстана с применением финансовых инструментов, а именно - 32,5 тысячам проектов на сумму кредитов 1,6 трлн тенге. В 2019 году Фондом было поддержано 24,3 тысячи проектов на сумму кредитов 612 млрд тенге. Таким образом, Фонд «Даму» увеличил размер кредитного портфеля оказанной поддержки МССП в 2,6 раза.

В целом, Программа «ДКБ – 2025» - одна из 25 программ (8 центральных и 17 региональных), по которым работает Фонд «Даму».

Три основных направления реализации Программы:

- поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов;

- отраслевая поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики;

- предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.

Фонд «Даму» из основных направлений занимается первыми двумя.

«Востребованность программы «ДКБ – 2025» по итогам 2020 года резко возросла в три раза. Это один из показателей эффективности программы. Предприниматели по этой программе оплачивают кредиты по ставке 6% годовых, так как остальную часть ставки банка субсидирует государство. Если начинающий предприниматель, работает на рынке менее 3 лет, и у него не хватает залогового обеспечения, то он должен предоставить 15% от размера залогового обеспечения, так как остальное гарантирует Фонд «Даму». Для предпринимателей, работающих более трех лет, Фонд «Даму» может прогарантировать 50% от суммы залога», - говорит заместитель Председателя Правления Фонда Даму Фархат Сарсекеев.

Если по итогам 2019 года была оказана поддержка более 4 128 проектам на общую сумму кредита 229,8 млрд тенге, то по итогам 2020 года - 12 590 проектов на 626,3 млрд тенге.

Как известно, в рамках реализации Послания Главы Государства от 1 сентября 2020 года и утвержденного Правительством Казахстана пакета антикризисных мер и реализации комплексного плана по восстановлению экономического роста, предпринимателям в наиболее пострадавших секторах экономики предоставлено по программе «ДКБ – 2025» через Фонд «Даму» реализовано еще 8 454 проектов на общую сумму 426,8 млрд тенге. Кроме того, была проведена реструктуризации по кредитам, по которым Фонд «Даму» ранее проводил субсидирование ставок вознаграждения и гарантирование при нехватке залоговых обязательств, по 7 470 проектам на общую сумму 633 млрд тенге.

«В 2021 году «ДКБ – 2025» продолжает быть наиболее востребованной программой. По итогам 1 квартала текущего года было поддержано 12 689 проектов на общую сумму кредитного портфеля 258,68 млрд тенге», - отметил Фархат Сарсекеев.

По каким условиям выдаются субсидии по данной программе

По первому направлению: поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов, субсидии выдаются; если сумма кредита до 20 млн тенге, то предприниматель оплачивает ставку вознаграждения банку в размере 6%, а разницу выплачивает государство.

«По второму направлению: отраслевая поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики; если сумма кредита до 7 млрд тенге, то предприниматель оплачивает ставку вознаграждения банку в размере 6%, а разницу выплачивает государство», - отмечает Фархат Сарсекеев.

По каким условиям выдаются гарантии по данной программе

По первому направлению: поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов; если сумма кредита до 20 млн тенге, то Фонд «Даму» гарантирует 85% от суммы залога при нехватке обеспечения у предпринимателя. По этим условиям могут получить поддержку микро-, малый и средний бизнеса.

По второму направлению: отраслевая поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики; если предприниматель осуществляет свою деятельность менее трех лет, и сумма кредита не превышает 360 млн тенге, то он должен предоставить залоговое обеспечение равное 15% от суммы кредита. Если предприниматель работает на рынке более трех лет, то он считается уже действующим предпринимателем и если сумма его кредита не выше 1 млрд тенге, то Фонд «Даму» гарантирует 50% от суммы залога.

Целевые индикаторы Программы, которые будут достигнуты к 2025 году:

- Доведение доли МСП в ВВП не менее 33,8 %.

- Увеличение налоговых поступлений от участников Программы в 2 раза от уровня 2017 года.

- Создание участниками Программы новых 30 тысяч рабочих мест.

- Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13,4 %.

- Доведение доли среднего предпринимательства в экономике не менее 13,7 %.



