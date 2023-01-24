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Восточный вокзал в Париже остановил работу из-за диверсии

24 Января 2023, 23:00
Восточный вокзал в Париже остановил работу из-за диверсии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Парижский Восточный вокзал в результате диверсии приостановил свою работу. Движение поездов отменили из-за повреждения кабелей в районе коммуны Вэр-сюр-Марн. Сначала произошедшее приняли за несчастный случай, но затем выяснилось, что это был поджог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Ремонтные бригады SNCF обнаружили 48 кабелей, которые были сожжены в сточной канаве. Это акт умышленного вандализма, в связи с чем мы подали жалобу», - проинформировала представитель SNCF Анн-Мари Пальмье.

Во вторник на линии не вышли скоростные поезда TGV, междугородные электрички TER, и региональные поезда Transilien.

Инцидент нарушил планы множества пассажиров, которые с этого вокзала отправляются в восточном направлении Франции, а также в Швейцарию, Германию, Австрию и Люксембург.


Фото: AFP TV

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