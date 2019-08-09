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Восточноказахстанская молодежь побывала на родине Абая

9 Августа 2019, 23:00
Восточноказахстанская молодежь побывала на родине Абая

ЖИДЕБАЙ. КАЗИНФОРМ - Прикоснуться к памяти великого Абая, увидеть родные места классика. Такую возможность получили ребята из Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Altaynews.kz.

Для них поездка в это сакральное место стала настоящим приключением, овеянным легендами и мифами. Столько загадок хранит древняя земля, где расположен историко-музейный комплекс «Жидебай».

«Главный элемент модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» – это воспитание у подрастающего поколения чувства истинного патриотизма, любви, гордости и преданности своему краю и его истории, – подчеркнул директор Молодежного ресурсного центра Бескарагайского района Азамат Амангельдинов. – Поэтому наш центр совместно с молодежным крылом «Жас Отан» и отделом внутренней политики, культуры и развития языков организовал поездку для молодежи района на родину великих поэтов – в Жидебай. По пути были сделаны остановки у мемориала батыру Кушикбаю и памятника Енлик-Кебек».

Группа посетила мемориальный комплекс Абая и Шакарима. Ребята словно совершили увлекательное путешествие по страницам книги Мухтара Ауэзова «Путь Абая». В музеях их ждали интересные экскурсии, много старинных фотографий и архивных материалов. Молодые бескарагайцы посетили гробницу двух поэтов и небольшой амфитеатр под открытым небом, где проводится ежегодный конкурс «Абаевские чтения».

Ребята поблагодарили организаторов за прекрасный подарок.

Восточно-Казахстанская область   Культура   История Казахстана   Рухани жаңғыру   Молодежь   Абай  
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