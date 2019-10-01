Восточноказахстанцы смогут бесплатно пройти диагностику на онкозаболевания

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Центр онкологии и хирургии ВКО было приобретено новейшее диагностическое оборудование «Магнитно-резонансный томограф 3 Тесла», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

В рамках реализации «Комплексного плана повышения эффективности системы здравоохранения ВКО на 2017-2019 годы», согласно протокольного поручения акима ВКО Даниала Ахметова в Центр онкологии и хирургии было приобретено новейшее диагностическое оборудование «Магнитно-резонансный томограф 3 Тесла».

В Центре лучевой терапии сконцентрировано медицинское оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний: компьютерный томограф 128 срезов (уникальное оборудование, выявляющее заболевание на самых ранних стадиях новообразований до 0,5 мм), магнитно-резонансный томограф 3 Тесла (оборудование для точной, быстрой и эффективной диагностики ранних стадий онкозаболеваний), цифровой маммограф со стереотаксической установкой, УЗИ экспертного класса, а также оборудование для лучевой терапии.

Для строительно-монтажных работ по подготовке помещений были выделены средства благотворительным фондом «Парыз». На сегодняшний день строительные работы подходят к завершению. Проводятся пуско-наладочные работы оборудования МРТ.

С 7 октября врачи Онкоцентра в рамках трехуровнего обучения пройдут повышение квалификации в ведущих клиниках Израиля.

После запуска магнитно-резонансного томографа, восточноказахстанцы смогут пройти дорогостоящую диагностику онкозаболеваний бесплатно.