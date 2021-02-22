Восточноказахстанцы открывают бизнес благодаря государственным грантам

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель села Степное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Виталий Алиев с детства увлекался сборкой машин. Сегодня его хобби переросло в серьезное дело. Мужчина, заручившись поддержкой государства, открыл собственный бизнес – станцию технического обслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО

Виталий Алиев прошел курс по обучению основам бизнеса в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы. На грантовую сумму 550 тысяч тенге он приобрел оборудование: стенд для промывки форсунок, аппарат для промывки топливной системы, программатор для блок управления двигателей и считывания ошибочных систем, а также тестер короткого замыкания.

– Сегодня у Виталия есть свои клиенты, которые довольны его работой. Их устраивает качество оказываемых услуг и цена. Желаем молодому предпринимателю процветания и огромных успехов, - сообщила аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова.

Стоит отметить, Виталий Алиев – не единственный, кто смог благодаря грантовым средствам открыть свое дело. Так, по второму направлению программы «Еңбек» в рамках проекта «Бастау Бизнес» прошли обучение основам бизнеса почти 2 тысячи восточноказахстанцев.

– На кредитование предпринимательства в рамках программы «Еңбек» предусмотрено 4,4 млрд тенге. Выдан 961 микрокредит на сумму 4,4 млрд тенге. Кроме того, 27 кредитов на сумму 0,3 млрд тенге выданы из средств 2019 года. Итого выдано 988 микрокредитов на 4,7 млрд. тенге, - рассказали в Управлении координации занятости и социальных программ ВКО.

Как известно, цель Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» - содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

В рамках Программы безработные, самозанятые и отдельные категории занятых лиц, не имеющие профессиональной квалификации, имеют право в приоритетном порядке принимать участие в активных мерах содействия занятости населения.

Согласно данным управления, на реализацию программы «Еңбек» в 2020 году из всех источников финансирования выделено 10,3 млрд. тенге.

Ее участниками стали больше 30 тысяч человек, в том числе: 16,6 тысяч безработных, 6,1 тысячи человек - самостоятельно занятых граждан, 5,3 тысячи - лиц ищущих работу и 2,5 тысячи прочих граждан (среди них студенты, пенсионеры и др.). Трудоустроено 18,5 тысяч, из них на постоянные рабочие места - 11,5 тысяч восточноказахстанцев.