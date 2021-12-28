Восточно-Казахстанская область выиграла спартакиаду РК по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершилась спартакиада Казахстана по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мероприятие проводилось с целью подготовки наших спортсменов к Олимпийским играм в Пекине. Также по итогам турнира будут выявлены сильнейшие спортсмены по зимним видам спорта для формирования национальных сборных РК.

В командном зачете победу одержала команда из ВКО, набрав в общей сложности 980 очков.

Второе заняла команда из Акмолинской области – 938 очков. На третьем месте биатлонисты из Алматинской области, набравшие 421 очко.