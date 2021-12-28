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Восточно-Казахстанская область выиграла спартакиаду РК по биатлону
28 Декабря 2021 22:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершилась спартакиада Казахстана по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Мероприятие проводилось с целью подготовки наших спортсменов к Олимпийским играм в Пекине. Также по итогам турнира будут выявлены сильнейшие спортсмены по зимним видам спорта для формирования национальных сборных РК.
В командном зачете победу одержала команда из ВКО, набрав в общей сложности 980 очков.
Второе заняла команда из Акмолинской области – 938 очков. На третьем месте биатлонисты из Алматинской области, набравшие 421 очко.
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