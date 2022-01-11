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Восточно-Казахстанская область возвращается к привычной жизни

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Января 2022, 00:37
Восточно-Казахстанская область возвращается к привычной жизни

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 6 января в Восточном Казахстане ситуация полностью находится под контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной Инфоцентр.

Работает общественный транспорт, медицинские учреждения, аптеки, АЗС, магазины. Начали работать крупные торговые центры. Предприятия региона работают также в штатном режиме. И если 6 и 7 января из-за проблем с интернетом многие не смогли снять наличные, то на сегодня в Усть-Каменогорске работает 301 банкомат, 159 – в Семее.

С 10 января начали работать банкоматы в остальных 17 городах и районах области. Представители Нацбанка заверили, что терминалы постоянно пополняются наличными средствами.

Как отметил на встрече с предпринимателями аким области Даниал Ахметов, денежных средств в регионе достаточно на выплату пенсий, пособий, стипендий и заработной платы.

Стабильно работает агросектор региона. Обеспечивается производство молока, муки, мяса и овощей. Доставка до рынков осуществляется в соответствии с планом поставок.

Важным является тот факт, что объекты торговли имеют достаточный запас продовольственных и промышленных товаров, объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

Область обеспечена в большом количестве твердым топливом, горюче-смазочными материалами.

По графику идет и компания по вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодня ревакцинировано 72,5 тысячи человек. Необходимым на январь объемом в количестве 170 тысяч доз вакцины регион обеспечен.

Восточно-Казахстанская область   ЧП-2022  
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