«Восточный Давос» пройдет на Хайнане в марте 2025

Ежегодная встреча Боаоского азиатского форума (БАФ) 2025 года пройдет в Боао в южнокитайской провинции Хайнань с 25 по 28 марта. Об этом сообщил председатель правления БАФ, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает собственный корреспондент Kazinform.

О датах проведения форума БАФ в 2025 году Пан Ги Мун сообщил в ходе круглого стола, который прошел в Бангкоке.



По его словам, которые приводятся на странице форума в WeChat, «в условиях медленного восстановления мировой экономики… Азия играет важную роль в содействии глобальному развитию».

Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума в 2025 году сосредоточит внимание на Азии и ключевых проблемах глобальной повестки, и «будет способствовать международному сотрудничеству в интересах общего развития и построения совместного будущего».



Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году, является неправительственной международной организацией, созданный совместно 29 государствами-членами. Целью основания БАФ было содействие экономической интеграции в Азии. Форум в Боао называют «Восточным Давосом», который стал мировой диалоговой площадкой высокого уровня для политических, деловых и академических лидеров из Азии и других континентов для обсуждения ключевых азиатских и глобальных проблем.



Казахстан является одним из государств-основателей БАФ и принимает активное участие в деятельности форума.