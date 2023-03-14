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Восточная ярмарка «Наурыз базары» пройдет в Астане

14 Марта 2023, 22:11
Восточная ярмарка «Наурыз базары» пройдет в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 21 по 23 марта в столице будет проходить восточная ярмарка «Наурыз базары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие состоится на территории ЭКСПО.

Восточная ярмарка «Наурыз базары» представит богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров.

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Для горожан будет доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. В честь праздника планируются грандиозные скидки на все товары.

Настоящих гурманов ждет фестиваль восточной кухни.

Ярмарка будет работать каждый день: 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 числа с 09:00 до 18:00.

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