Восстановят ли дамбу в селе Акбулак Западно-Казахстанской области

Жители села Акбулак обратились за помощью в восстановлении дамбы, которая была капитально отремонтирована за 106,4 млн тенге, но была разрушена наводнением всего за сутки. По их словам, они уже встречались с акимом сельского округа, однако вопрос так и не был решён.

Сельчане отмечают, что их жизнь тесно связана с животноводством, однако из-за разрушения дамбы в настоящее время отсутствует водопой для скота.

Корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в акимат Борлинского района.

Кадр из видео

По информации заместителя акима района Мухтара Нурмакова, 20 июля 2020 года Борлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключил договор с ТОО «Уралводпроект» на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по капитальному ремонту дамбы, расположенной в южной части села Акбулак. Положительное заключение государственной экспертизы было получено 21 июня 2021 года.

Капитальный ремонт был выполнен в 2022 году ТОО «АксайСтройСервис и К», технический надзор осуществляло ТОО «Асем-Курылыс-Кызылорда». Сумма договора составила 110,9 млн тенге. Строительно-монтажные работы были завершены в соответствии с проектом, объект введён в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

Кадр из видео

— Но весной 2023 года объем талой воды превысил пропускную способность пропускного устройства дамбы. Вследствие этого наводнением дамбу размыло. В 2023 году на основании краткого гидрологического проекта, разработанного ТОО «СПС», установлено, что причиной разрушения дамбы явилась недостаточная пропускная способность пропускных сооружений, — говорит заместитель акима района.

В 2023 году районный отдел ЖКХ обратился в суд с иском к проектной организации — ТОО «Уралводпроект» — с требованием о восстановлении дамбы. Однако в декабре того же года суд отказал в удовлетворении иска, поскольку не установил факта ненадлежащего исполнения обязательств со стороны подрядчика.

— По проекту «Восстановление и текущий ремонт водоотводящего сооружения дамбы в селе Акбулак Борлинского района Западно-Казахстанскойо области» были произведены расчеты на 91,2 миллиона тенге. В настоящее время рассматриваются пути выделения необходимого объема средств. Восстановительные работы планируется провести в этом году. Этот вопрос на контроле акимата района, — сказал Нурмаков.

Ранее сообщалось об опасности паводка в Западно-Казахстанской области.