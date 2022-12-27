Восстановлены права 20 потерпевших по делу финпирамиды «Questra World» и «AGAM»

27 Декабря 2022, 03:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 декабря судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны частично изменила обвинительный приговор суда первой инстанции от 30 сентября 2022 года. Постановлением апелляционной инстанции приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам изменен в части возмещения материального ущерба потерпевшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.

«Удовлетворены гражданские иски 20 потерпевших, ранее оставленные судом первой инстанции без рассмотрения. В остальной части в отношении четверых осужденных приговор оставлен без изменения», - сообщила пресс-служба суда города Астаны.

Приговором суда первой инстанции они были осуждены за создание транснациональной организованной группы, а равно руководство ею и за создании финансовой (инвестиционной) пирамиды «Questra World» и «AGAM» к наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 11 лет лишения свободы.

В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 152 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.