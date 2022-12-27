Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Восстановлены права 20 потерпевших по делу финпирамиды «Questra World» и «AGAM»

27 Декабря 2022, 03:00
Восстановлены права 20 потерпевших по делу финпирамиды «Questra World» и «AGAM»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 декабря судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны частично изменила обвинительный приговор суда первой инстанции от 30 сентября 2022 года. Постановлением апелляционной инстанции приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам изменен в части возмещения материального ущерба потерпевшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.

«Удовлетворены гражданские иски 20 потерпевших, ранее оставленные судом первой инстанции без рассмотрения. В остальной части в отношении четверых осужденных приговор оставлен без изменения», - сообщила пресс-служба суда города Астаны.

Приговором суда первой инстанции они были осуждены за создание транснациональной организованной группы, а равно руководство ею и за создании финансовой (инвестиционной) пирамиды «Questra World» и «AGAM» к наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 11 лет лишения свободы.

В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 152 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.


Новости по теме
Несанкционированную свалку медицинских отходов выявили в Астане
Вайнера Мейржана Туребаева отпустили из-под стражи
Астанчанин продал свой автомобиль и через год его угнал
Теги:
Читайте также
Благотворительный музыкальный фестиваль «BIZ ВIRGEMIZ FEST» прошел в Астане
Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря
Вайнера Мейржана Туребаева отпустили из-под стражи
Группа мошенников обманула на 120 тысяч долларов жителя Астаны
Астанчанин продал свой автомобиль и через год его угнал
Несанкционированную свалку медицинских отходов выявили в Астане
В каких случаях казахстанцы смогут обратиться в Конституционный суд
Новости партнеров
Популярное
1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
2 Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане
3 Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
4 Опубликованы итоги деятельности Касым-Жомарта Токаева за 2022 год
5 Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей

Лента новостей