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Восстановленую 115-летнюю Аккольскую мечеть посетил аким Абайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Октября 2022, 14:43
Восстановленую 115-летнюю Аккольскую мечеть посетил аким Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в рамках визита в Бескарагайский район посетил Аккольскую мечеть. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Деревянная мечеть расположена в 30 км от города Семея. Построена была в 1907 году на личные средства местного жителя - Султангали-кажы Фазылова. Специально для строительства мечети были наняты лучшие башкирские архитекторы того времени. Мастерами использовалась древесина, пропитанная специальным раствором. В разные годы в ней размещались школа, местный клуб и библиотека. Исторически ценному сооружению – уже более 115 лет. В 2021 году мечеть была отремонтирована благодаря местным жителям и спонсорской помощи бизнесменов.

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Как сообщалось, активисты из города Семея, жители Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области своими силами провели ремонт 114-летней Аккольской мечети.

Мечеть XIX века, расположенная в селе Акколь Бескарагайского района, входит в список памятников местного значения.

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