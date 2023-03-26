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    12:10, 26 Март 2023 | GMT +6

    Восстановлено электроснабжение в жилых комплексах Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Астана-РЭК» сообщили о восстановлении электроснабжения в нескольких жилых комплексах Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 11:50 на подстанции 110/10 кВт «Заречная» ограничение полностью снято. Электроснабжение восстановлено», - сообщили в «Астана-РЭК».

    Как сообщалось, в 08:20 на подстанции 110/10 кВт «Заречная» произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 киловатт (кВт). В результате чего аварийно отключились силовые трансформаторы №1 и №2. В 08:40 на подстанцию прибыл пожарный расчет и приступил к ликвидации возгорания.


    Теги:
    Происшествия Энергетика Происшествия, ЧС Астана
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