Восстановлено электроснабжение в жилых комплексах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Астана-РЭК» сообщили о восстановлении электроснабжения в нескольких жилых комплексах Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 11:50 на подстанции 110/10 кВт «Заречная» ограничение полностью снято. Электроснабжение восстановлено», - сообщили в «Астана-РЭК».

Как сообщалось, в 08:20 на подстанции 110/10 кВт «Заречная» произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 киловатт (кВт). В результате чего аварийно отключились силовые трансформаторы №1 и №2. В 08:40 на подстанцию прибыл пожарный расчет и приступил к ликвидации возгорания.