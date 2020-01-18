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Восстановлено движение 10 пригородных маршрутов в Нур-Султане

18 Января 2020 08:20
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Восстановлено движение 10 пригородных маршрутов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями перекрыты трассы во всех направлениях из столицы, в связи с чем движение некоторых пригородных маршрутов было приостановлено. Совместными силами акимата г. Нур-Султан и Акмолинской области организованы снегоуборочные работы для восстановления движения общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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На данный момент, благодаря снегоочистительным мероприятиям, на линию уже выпущены: №№ 300, 301, 303, 304, 305, 306, 312, 320, 322, 326.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Акимат, Дороги,
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