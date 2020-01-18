Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:51
-
-
вчера 23:00
-
-
вчера 22:21
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:06
-
-
-
вчера 18:45
-
-
вчера 18:20
-
-
-
-
-
Восстановлено движение 10 пригородных маршрутов в Нур-Султане
18 Января 2020 08:20
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями перекрыты трассы во всех направлениях из столицы, в связи с чем движение некоторых пригородных маршрутов было приостановлено. Совместными силами акимата г. Нур-Султан и Акмолинской области организованы снегоуборочные работы для восстановления движения общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
Новости по темеОчередная партия новых автобусов вышла на улицы Алматы В общественном транспорте Семея будет введен дифференцированный тариф Новые автобусы с бесплатным Wi-Fi начали работу в Алматы
На данный момент, благодаря снегоочистительным мероприятиям, на линию уже выпущены: №№ 300, 301, 303, 304, 305, 306, 312, 320, 322, 326.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Акимат, Дороги,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Скончался ребенок в столице: причины выясняются
- Акмолинские спасатели помогли доставить в больницу заболевшего младенца
- Акмолинец пользовался телефоном на ЕНТ: результат аннулирован
- Назначен новый заместитель акима Атырауской области
- В Акмолинской области сфера малого и среднего бизнеса занимает прочные позиции
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 18 января
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047