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    16:17, 09 Март 2022 | GMT +6

    Восстановление подачи электричества продолжается в одном из районов Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в Курмангазинском районе, полностью оставшемся без электроэнергии, продолжается восстановление подачи электричества. В ряде сел электричество подключено, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате ремонтно-восстановительных работ удалось поэтапно подключить электроэнергию во всех микрорайонах села Курмангазы - районного центра. Сегодня села Курмангазы, Байда, Орлы, Шортанбай, Дынгызыл, Кигаш, Суюндык, Асан, Азгир, Нуржау, Жанаталап, Тенгиз, Кудряшов, Енбекши, Макаш, Сафон, Аккольский округ подключены к свету. В Коптогайском округе задействованы бригада, 6 человек, 4 единицы техники, в Бирликском сельском округе - 3 бригады, 14 человек, 3 единицы техники. В некоторых населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи и связи. На 20 станциях из 27 АО «Казахтелеком» установлена связь», - сообщили в акимате Курмангазинского района.

    В работах по восстановлению электросетей в Курмангазинском районе задействованы 8 бригад АО «Атырау - Жарык» (56 человек, 20 единиц техники) и бригада отдела электроснабжения компании «Қазақстан темір жолы» (15 человек, 6 единиц техники).
    Напомним, в результате снегопада в Курмангазинском районе оборвались линии электропередачи, обрушились столбы. 5 марта около 04:00 ч. почти все округи района остались без света, тепла и связи. По району было отключено от источника тока 10890 абонентов.


    «В результате стихийного бедствия произошло обрушение одного 22-метрового электрического столба с сетями мощностью 35 кВТ, шести 22-метровых столбов с сетями мощностью 10 КВТ, четыреста 11-метровых столбов с сетями мощностью 10 кВт, отказали источники тока и линии связи. Медицинские учреждения и другие социально значимые объекты работали при помощи временных дизель-генераторов»,- информирует пресс-служба акимата Курмангазинского района.
    Теги:
    Атырауская область Погода Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Энергетика Происшествия
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