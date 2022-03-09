Восстановление подачи электричества продолжается в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в Курмангазинском районе, полностью оставшемся без электроэнергии, продолжается восстановление подачи электричества. В ряде сел электричество подключено, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате ремонтно-восстановительных работ удалось поэтапно подключить электроэнергию во всех микрорайонах села Курмангазы - районного центра. Сегодня села Курмангазы, Байда, Орлы, Шортанбай, Дынгызыл, Кигаш, Суюндык, Асан, Азгир, Нуржау, Жанаталап, Тенгиз, Кудряшов, Енбекши, Макаш, Сафон, Аккольский округ подключены к свету. В Коптогайском округе задействованы бригада, 6 человек, 4 единицы техники, в Бирликском сельском округе - 3 бригады, 14 человек, 3 единицы техники. В некоторых населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи и связи. На 20 станциях из 27 АО «Казахтелеком» установлена связь», - сообщили в акимате Курмангазинского района.

В работах по восстановлению электросетей в Курмангазинском районе задействованы 8 бригад АО «Атырау - Жарык» (56 человек, 20 единиц техники) и бригада отдела электроснабжения компании «Қазақстан темір жолы» (15 человек, 6 единиц техники).

Напомним, в результате снегопада в Курмангазинском районе оборвались линии электропередачи, обрушились столбы. 5 марта около 04:00 ч. почти все округи района остались без света, тепла и связи. По району было отключено от источника тока 10890 абонентов.

«В результате стихийного бедствия произошло обрушение одного 22-метрового электрического столба с сетями мощностью 35 кВТ, шести 22-метровых столбов с сетями мощностью 10 КВТ, четыреста 11-метровых столбов с сетями мощностью 10 кВт, отказали источники тока и линии связи. Медицинские учреждения и другие социально значимые объекты работали при помощи временных дизель-генераторов»,- информирует пресс-служба акимата Курмангазинского района.