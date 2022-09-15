Восстановление Петропавловской ТЭЦ-2 не повлияет на начало отопительного сезона – монополист

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Восстановление Петропавловской ТЭЦ-2 проводится по разработанной Дорожной карте. В АО «Севказэнерго» утверждают, что работы не помешают начать отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы монополиста, графики составляли с учетом постепенного вывода основного оборудования из ремонта.

Реконструкцию дымовой трубы №2 провели и успешно ее эксплуатируют. В апреле монтажники-альпинисты восстановили футеровочный слой из огнеупорного кирпича от отметки 75 до 150 метров и один консольный пояс. Дополнительно на наружной части устранили все локальные дефекты, которые выявили при проведении специализированной экспертизы.

Дымовая труба №3, как утверждают в АО «Севказэнерго», устойчива. Специалисты подтвердили, предстоящий и последующие отопительные сезоны функционировать будет надежно.

Частично обрушившуюся дымовую трубу №1 продолжают разбирать. Выпиливают части бетона и обрушают внутрь. Демонтировали уже до отметки в 38 метров, с 32-х - смогут применять механизированный способ разбора.

Котлоагрегаты первой очереди переключили с трубы №1 на №2. Газоходы в районе котлоагрегатов №6,7 и №12 готовы, последний котел уже эксплуатируется. Завершением проекта будет считаться подведение газоходов для котлоагрегатов №1,3,4.

«При составлении Дорожной карты основной упор был сделан на необходимость стабилизации работы котельного оборудования. После замены поверхностей нагрева у агрегатов № 4,5,6,7 повысится паропроизводительность и экономичность. Закончили все работы на котлах №8,9,11 и 12. С 20-го сентября по 15-е октября еще пять котлов будут выведены из ремонта. В октябре будут подготовлены девять, к морозам декабря - все 11», - проинформировали в пресс-службе.

Монополист заверил, что новые объекты к отоплению подключат. После модернизации тепловая мощность достигнет 713 Гкал. В холодную зиму нагрузка составляла 497 Гкал, с учетом ввода новых объектов предполагаемая нагрузка возрастет до 550 Гкал.

Отопительный сезон в Петропавловске рассчитывают начать 20-го сентября. В предыдущие годы тепло в социальные объекты города подавали примерно в этот же период – 18-20 сентября.