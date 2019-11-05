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Восстановление лесного фонда стало обязательным при добыче ископаемых в РК

5 Ноября 2019 18:39
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Восстановление лесного фонда стало обязательным при добыче ископаемых в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восстановление лесного фонда стало обязательным при добыче ископаемых в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Установлена обязанность недропользователей по посадке лесных насаждений и их содержанию до перевода в покрытую лесом площадь в двойном размере от используемого участка, при добыче урана. Кроме того, аналогичное требование по посадке лесных культур в двукратном размере от площади переводимого участка и уходу за лесными культурами в течение первых 3-х лет после их посадки предусмотрели при переводе земель государственного лесного фонда в другую категорию, для субъектов, которые добывают полезные ископаемые», - пояснил Ерлан Нысанбаев, рассказывая о новвоведениях в законодательство по вопросам регулирования АПК.

Кроме того, по его словам, нормы природоохранного законодательства в части ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья приведены в соответствие с решениями ЕАЭС.

Отметим, что решением ЕАЭС от 21 апреля 2015 года «О мерах нетарифного регулирования» установлены нормы, предусматривающие три вида разрешений на ввоз и вывоз с таможенной территории ЕАЭС диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья (заключение, разрешение и лицензия).

Также в целях развития аквакультуры в законе по вопросам регулирования агропромышленного комплекса предусмотрено право перевода рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, ранее закрепленных для промыслового рыболовства, для ведения рыбоводства (аквакультуры).

«Это позволит создать условия для искусственного выращивания рыбы и снизить пресс на естественные популяции рыб. Также установлено обязательство для пользователей по зарыблению закрепленного рыбохозяйственного водоема молодью рыб в объемах, соразмерных объемам изъятия. То есть, восстанавливается определенная справедливость: чем больше изымаешь, тем больше должен выпустить молоди рыб», - добавил Ерлан Нысанбаев.

По данным ведомства, в рамках выполнения договорных обязательств пользователями рыбных ресурсов в 2018 году в естественную среду обитания выпущено порядка 116 млн штук молоди ценных видов рыб, в 2017 году – 210 млн штук, в 2016 году – 182 млн штук, в 2015 году - 200 млн штук.

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Ключевые слова: Экология, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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