Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Минувшая неделя в Казахстане прошла на фоне наведения порядка в Алматы, Таразе, других городах и регионах Казахстана после актов терроризма и мародерства в начале января, а также ознаменовалась массовой вакцинацией и ревакцинацией от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На уходящей неделе правительственная комиссия под руководством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра совершила рабочий визит в город Алматы и Алматинскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ и возмещения ущерба, нанесенного в результате беспорядков. Аким Алматы Б. Сагинтаев сообщил, что в городе транспортное сообщение и продовольственные предприятия работают в штатном режиме, ведутся интенсивные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. Ремонтно-восстановительным работам подлежат 27 городских зданий, из них 10 объектов государственного и частного имущества будет реконструировано за счет бюджетных средств. Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб и будут восстановлены в рамках социальной ответственности бизнеса. В городе уже проведена расчистка девяти объектов усилиями 20 строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 единиц спецтехники. В Алматы полиция задержала молодых парней, раздававших оружие участникам массовых беспорядков . В период беспорядков 19-20-летние подозреваемые вынесли товар из оружейного магазина и стали раздавать его собравшимся на Площади Республики. Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе оперативных мероприятий. Они задержаны на территории одного из рынков города и находятся под стражей. Процесс раздачи оружия участникам беспорядков попал в объектив камер очевидцев трагических событий.

После январских событий восстанавливается и город Тараз. этому был посвящен фоторепортаж нашего корреспондента. Разграблению и разгрому подверглись здания областного акимата, трех корпусов полиции, объекты бизнеса в центре города. Капитальная реконструкция предстоит в здании партии «Nur Otan», в значительной мере пострадавшем от погромщиков.

На этой неделе стало известно о том, как проходят в Костанае вакцинация и ревакцинация от коронавируса. На утро 21 января, например, первым компонентом было привито 358 034 человека (60,1%) от подлежащего населения, полный курс вакцинации получили 336 993 человека. Ревакцинацию в регионе получили уже более 60 тысяч костанайцев. На западе – свой сценарий: 832 человека лечатся от коронавирусной инфекции в инфекционных стационарах Атырауской области. В отделениях реанимации Атырауской области находятся 15 тяжелобольных пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Но антирекорд по суточному приросту заболеваний коронавирусной инфекцией зафиксирован в Байконуре, сообщили 20 января. П еред этим з а последние шесть дней коронавирусом в городе заразились 157 человек, что является абсолютным антирекордом за весь период пандемии на территории Байконура.

В Северном Казахстане тем временем сейчас на лечении и под наблюдением находятся 1082 пациента с коронавирусом. Из них 861 человек - на амбулаторном лечении и 221 - в инфекционных отделениях. Зато Туркестанская область находится в тройке лучших по показателям вакцинации. По области количество граждан, подлежащих вакцинации против инфекции Covid-19 - 1 046 130. С февраля 2021 года по сегодняшний день туркестанцы полностью охвачены первым компонентом вакцинации. Количество жителей, получивших второй компонент вакцины, составило 1034440.

Ряд ограничений ввели на празднование Крещения Господня в разных регионах страны, в том числе в Акмолинской области. Это произошло из-за сложной эпидемиологической ситуации. Ежегодно 19 января православные отмечают одно из главных христианских торжеств – Крещение Господне - и купаются в проруби. В регионе, начиная с 11 января, отмечается рост заболеваемости КВИ. Согласно действующим санитарным правилам, к моменту празднования в области стоял запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и крещения. В этот день соблюдались жесткие санитарные нормы. Накануне сразу было заявлено, что не будет массовости в храмах, народ будет стоять вне храма, а внутрь будут впускать по 10 человек. Но даже люди, находящиеся вне храма, должны строго соблюдать дистанцию, масочный режим, спокойствие, порядок, выдержку. В четверг стало известно, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Мангистауской области пятничные молитвы временно не будут проводиться в мечетях. Имамы Мангистау рекомендуют гражданам носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

А в Павлодарской области открыли первую ледовую переправу через реку Иртыш. Она находится у села Ямышево района Аккулы Павлодарской области. Толщина льда в районе переправы способна выдержать груз от трех до пяти тонн.

На этой неделе МИА «Казинформ» опубликовало сразу две новости из детского биологического центра Семея. Там не могут уснуть медведи. Зоологи винят во всем теплую зиму. В регионе еще не было затяжных морозов и снегопадов. Именно это и спровоцировало у косолапых бессонницу. Там же появился новый питомец – дальневосточный леопард. Краснокнижного хищника привезли из Южного Казахстана. Леопарда зовут Лорд, и ему всего шесть лет.

И о спорте. Нур-Султан получил право провести чемпионат Азии по триатлону. Континентальное первенство должно состояться в этом году. Розыгрыш медалей будет производиться среди молодежи и юниоров. Датой проведения ЧА значится период с 23 по 24 июля. Стоит отметить, что данный турнир мог пройти в столице Казахстана еще в прошлом году. Однако его было решено отменить. Карагандинский же биатлонист Владислав Киреев завоевал право участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине. Он воспитанник областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, мастер спорта РК и чемпион Казахстана и Азии среди молодежи. Поздравляем!

Антон Гагарин.