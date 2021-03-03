Восстановление деловой активности ожидается в Казахстане в первом квартале 2021 года

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прогнозирует тенденцию восстановления деловой активности в Казахстане и России в первом квартале 2021 года. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник председателя Коллегии Комиссии Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала И. Малкина, по итогам 2020 года спад ВВП наблюдался во всех странах Союза. При этом в январе 2021 года в большинстве стран ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан, Россия) ВВП сократился.

«Постепенно экономическая активность будет возвращаться к исходным уровням, скорость этого процесса зависит от выходящих на первое место внутренних факторов.

По оценке департамента макроэкономической политики Комиссии, в первом квартале 2021 года восстановление деловой активности будет наблюдаться в Казахстане и в России. В Беларуси и Кыргызстане ожидается ее стабилизация. Дальнейшее падение деловой активности ожидается в Армении», - отметила она.

Затрагивая статистические показатели, И. Малкина добавила, что в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года потребительские цены на товары и услуги в целом по ЕАЭС выросли на 0,7%. Рост цен произошел главным образом за счет значительного их увеличения на продовольственные товары (в частности, на картофель, свежие овощи и фрукты). Такая тенденция характерна для всех государств Союза.

«Есть и положительная динамика. В январе 2021 года производство сельхозпродукции в ЕАЭС по сравнению с январем 2020 года увеличилось на 0,9%, причем во всех государствах Союза. Производство молока (на 2,5% в целом по ЕАЭС) выросло во всех странах, наибольший рост отмечен в Казахстане (на 3,8%) и Беларуси (на 3,1%). Выросло производство скота и птицы в Казахстане (на 4,7%) и Кыргызстане (на 1,0%)», - заключила представитель ЕЭК.