Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства – Нацбанк РК

4 Ноября 2022, 12:58
Восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства – Нацбанк РК
4 Ноября 2022, 12:58

Восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства – Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин проинформировал о состоянии деловой активности в экономике Казахстана за октябрь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«В октябре продолжился процесс восстановления деловой активности в экономике. По-прежнему шестой месяц подряд индекс остается в отрицательной зоне. Индекс деловой активности поднялся до 49,1 (в сентябре – 48,2) за счет увеличения объема новых заказов и уровня занятости в отдельных секторах.

Восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства, где показатель остался практически на уровне прошлого месяца, составив 48,5. В горнодобывающей промышленности индекс деловой активности поднялся до отметки 50,0 (с 48,0 в сентябре). В секторе услуг и строительстве, несмотря на то, что показатель остается ниже отметки 50, отмечено заметное улучшение индекса, до 49,2 и 47,5 соответственно (с 48,3 и 46,3 в сентябре)», - говорит Рустем Оразалин.

По его словам, в октябре оценка текущих бизнес-условий оказалась положительной впервые за последние 5 месяцев. Оценки будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также улучшились.

«В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, увеличился, а индикатор «часов» бизнес-цикла практически перешел из области подъема в зону роста.

По оценкам предприятий, улучшился спрос на готовую продукцию. Отмечено небольшое улучшение оценок по вопросам защиты бизнеса, несмотря на незначительное преобладание негативных ответов. Оценки остальных факторов бизнес-условий (налоговая нагрузка и доступ к финансам/кредитам) остались негативными», - заключил он.


Новости по теме
278 млрд тенге из госбюджета не освоили в Казахстане
Сколько доходов поступило в госбюджет
Валовые международные резервы увеличились на $1 млрд - Нацбанк
Читайте также
Проверить использование земельных участков торговыми центрами предлагают в маслихате
Сократить сроки предоставления участков для уличной торговли предлагают в РК
Дополнительное финансирование на спортивные мероприятия выделит акимат Астаны
Столичная программа «1 000 мест – уличная торговля» имеет социальную направленность
Бизнесу предоставлены 596 участков для уличной торговли в Астане
Влияние санкций на экономику Казахстана прокомментировал Жозеп Боррель
Сумму покупки российской доли в ЕАБР назвал Минфин
Объем торговли между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 42% в этом году
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору