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Восстановление деловой активности отмечают в РК

15 Ноября 2022, 10:42
Восстановление деловой активности отмечают в РК
15 Ноября 2022, 10:42

Восстановление деловой активности отмечают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В октябре третий месяц подряд глобальная деловая активность продолжила снижаться, составив 49%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это самый низкий показатель с июня 2020 года. Объем мирового производства сократился как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг. Вместе с тем в Казахстане в октябре продолжился процесс восстановления индекса деловой активности второй месяц подряд. Индекс поднялся до 49,1 по сравнению с 48,2%», - сказал Берик Шолпанкулов.

Спикер также отметил, что восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства, где показатель остался практически на уровне прошлого месяца. Предприятия впервые за последние 5 месяцев оценили положительно текущие условия ведения бизнеса.

«По оценкам предприятий, улучшился спрос на готовую продукцию. Оценки будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также улучшились. Высокая геополитическая и рыночная волатильность, повышенное инфляционное давление негативно влияют на перспективы роста глобальной деловой активности», - добавил Берик Шолпанкулов.


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