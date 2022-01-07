Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Восстановлена работа мобильных приложений двух банков

7 Января 2022, 17:30
Восстановлена работа мобильных приложений двух банков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Сообщается, что во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Казахстана совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и другими заинтересованными государственными органами провел работы по восстановлению доступа к мобильным приложениям банкам второго уровня.

Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в городе Алматы.

Население может как обычно расплачиваться с помощью приложений, проводить мобильные переводы и другие необходимые операции.

На текущий момент продолжается работа по восстановлению доступа к мобильным приложениям других банков второго уровня.


Нацбанк Казахстана   Банки   Интернет   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане