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Восстановлена работа мобильного приложения Сбербанка

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Января 2022, 12:58
Восстановлена работа мобильного приложения Сбербанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбербанк сообщает, что при содействии МЦРиАП и Национального банка РК возобновлена работа мобильного приложения, которое теперь функционирует без доступа в интернет. Об этом передает МИА «Казинформ».

Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации.

Также банк доводит до сведения, что им будут списаны действующие кредиты клиентов из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе антитеррористических операций.

Сбербанк выражает искренние соболезнования близким и родным погибших.

Вместе с тем, принято решение об отмене штрафов и пеней по кредитам юридических и физических лиц до конца января.


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