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Восстановивших электричество работников наградят в Нур-Султане

11 Ноября 2019 19:07
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Восстановивших электричество работников наградят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аварийную бригаду, работавшую над восстановлением электричества в Нур-Султане, премируют. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Нур-Султана Ернат Базил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акимом города была незамедлительно создана комиссия. Аким города каждые два часа посещал объекты и был в курсе всего. На сегодня дано поручение о премировании 16 человек, которые работали 1,5 суток. Вы сами знаете, что было ночью -18 градусов. Люди, несмотря на это, работали», - сказал Ернат Базил в ходе пресс-конференции в столичном акимате.

Напомним, 10 ноября из-за повреждения кабельной линии часть Левобережья столицы осталась без света.

В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию.

Проведено первое заседание специальной комиссии, созданной по поручению Президента Касыма-Жомарта Токаева, для определения причин отключения электроэнергии на левобережье Нур-Султана и принятия превентивных мер для решения проблемы.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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Акбота Кузекбай

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