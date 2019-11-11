Восстановивших электричество работников наградят в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аварийную бригаду, работавшую над восстановлением электричества в Нур-Султане, премируют. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Нур-Султана Ернат Базил, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акимом города была незамедлительно создана комиссия. Аким города каждые два часа посещал объекты и был в курсе всего. На сегодня дано поручение о премировании 16 человек, которые работали 1,5 суток. Вы сами знаете, что было ночью -18 градусов. Люди, несмотря на это, работали», - сказал Ернат Базил в ходе пресс-конференции в столичном акимате.
Напомним, 10 ноября из-за повреждения кабельной линии часть Левобережья столицы осталась без света.
В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию.
Проведено первое заседание специальной комиссии, созданной по поручению Президента Касыма-Жомарта Токаева, для определения причин отключения электроэнергии на левобережье Нур-Султана и принятия превентивных мер для решения проблемы.
- Отключение электричества в столице: возможную причину возгорания кабеля назвали в акимате
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября
- Все объекты в Нур-Султане подключены к электричеству – акимат
- Отключение электричества в столице: возбуждено уголовное дело
- Роман Скляр провел заседание комиссии по определению причин отключения электроэнергии в столице
- Артисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера» впервые выступили в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана