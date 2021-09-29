Восстановительные работы после ЧС в Байзакском районе завершат к концу октября

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе состоялся брифинг на площадке региональной службы коммуникаций с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона рассказал об оказании социальной помощи семьям погибших, а также о восстановительных работах в Байзакском районе после чрезвычайной ситуации.

Спикер отметил, что при пожаре и взрывах, произошедших 26 августа на территории воинской части 28349 погибли 17 граждан. Один человек пропал без вести. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

В результате ЧС пострадали 176 объектов. К восстановительным работам приступили 112 подрядных организаций, задействовано 22 единицы техники и 187 рабочих. За счет спонсорской помощи восстановлено 127 объектов на общую сумму 150 миллионов тенге. Для восстановления значительно пострадавших объектов из резерва Правительства РК выделено 1,2 миллиарда тенге.

«Работы по восстановлению объектов в Байзакском районе планируется завершить до 30 октября», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Кроме того, сказал спикер, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка страны совместно с акиматом Жамбылской области, банками и другими финансовыми организациями приняты меры по снижению долговой нагрузки семей граждан, погибших от взрыва в Байзакском районе.

«Наша работа с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами дала свои результаты. Вынесено единое решение о списании в полном объеме задолженности заемщиков, погибших в результате чрезвычайного происшествия, и их вдов. На сегодняшний день полностью погашена задолженность по 47 кредитам», - отметил Бердибек Сапарбаев.

По его словам, местными властями предприняты и другие меры поддержки.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

Местные власти заверили, что не оставят без помощи ни одного пострадавшего от взрывов жителя Байзакского района. https://www.inform.kz/ru/za-dva-mesyaca-v-bayzakskom-rayone-vosstanovyat-122-ob-ekta_a3830538

Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы. Для обследования и восстановления объектов, пострадавших во время ЧС в Байзакском районе, сформировано семь рабочих групп.



