Восстановительные работы на установке каталитического крекинга Атырауского НПЗ завершены

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Восстановительные работы на установке каталитического крекинга Атырауского НПЗ, остановленного из-за повышения температурного профиля в регенераторах, завершены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с установленными сроками, на установке каталитического крекинга завершены ремонтно-восстановительные работы и проведены пусковые операции. Технологическое оборудование завода функционирует в штатном режиме с производством плановых объемов нефтепродуктов. Установка на АНПЗ была аварийно выведена из рабочего процесса 1 февраля из-за повышения температурного профиля в регенераторах. На заводе был создан специальный оперативный штаб.

Была организована круглосуточная работа специалистов завода и подрядных организаций с привлечением представителей лицензиара процесса каталитического крекинга - французской компании Axens, а также специалистов Павлодарского и Шымкентского НПЗ»,- сообщили в пресс-службе предприятия



По результатам произошедшего инцидента проводится детальный анализ непосредственных и системных причин аварийной остановки. А также разрабатывается комплекс предупредительно- профилактических мероприятий по минимизации рисков и обеспечения стабильного технологического процесса в работе НПЗ.

Как сообщалось, 1 февраля Атырауский НПЗ остановил установку каталитического крекинга из-за повышения температурного профиля в регенераторах.

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев 3 февраля посетил с рабочим визитом Атырауский НПЗ, где провел совещание с руководством предприятия. Глава КМГ поручил создать оперативный штаб во главе с заместителем председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арманом Кайрденовым. Оперативный штаб будет действовать вплоть до полного устранения неполадок в работе оборудования АНПЗ.

«Основная задача штаба – оперативно и качественно устранить все имеющиеся неполадки, а также проблемные аспекты в деятельности АНПЗ, носящие системный характер. Мой заместитель, Арман Кайрденов, будет находиться здесь вплоть до полного выхода из кризисной ситуации», - подчеркнул М.Мирзагалиев.

В ходе совещания от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ТОО «АНПЗ» Рахимжан Жангабылов,генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор. М.Мирзагалиев также поручил руководителю созданного штаба А.Кайрденову провести служебное расследование инцидента и по его итогам принять дополнительные кадровые решения.

С целью недопущения возникновения дефицита топлива по стране председатель правления «КазМунайГаза» поручил оптимизировать загрузки всех трех НПЗ по нефти для максимального производства светлых нефтепродуктов. КМГ переводит работу всех НПЗ нa режим максимального выпуска нефтепродуктов.

Фото: m.azh.kz