Восстановить заброшенные дома в райцентрах поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году намерены построить 340 тысяч квадратных метров жилья. За четыре месяца сдали в эксплуатацию 29,7 тысячи «квадратов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов отметил, что 127 тысяч квадратных метров жилья построят за счет бюджетных средств. Намерены сдать в этом году 680 арендных квартир, 1 827 кредитного жилья и 588 коммерческих квартир.

«Районы не должны быть в стороне от этой работы. В районе Шал акына восстанавливают 47-квартирный жилой дом. Привлекли инвестора. Квартиры распределят среди очередников. В каждом райцентре есть объекты, которые можно и нужно восстанавливать. В Айыртауском районе большой пустующий массив жилых домов», - сказал К. Аксакалов.

Аким района Дархан Амрин говорит, что подготовили документы на выкуп квартир в четырех пустующих девятиэтажках. По пятиэтажному дому уже с владельцами квартир отработали и подали заявку на выкуп.

«Опять все привязывается к бюджету. Очень удобно, конечно. Но привлекайте частников, пусть восстанавливают дома, мы выкупим. В каждом райцентре таких объектов достаточно, чтобы восстановить и реализовывать людям, которые стоят в очереди. Летом нужно поработать», - считает К. Аксакалов.

Глава области напомнил, что строительный сезон в регионе короткий. Летнее время – драгоценное и использовать нужно каждый день максимально эффективно.