Восстановить выплаты в размере 10-летнего заработка в случае гибели на производстве предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса просят восстановить требование к работодателю по единовременной выплате в размере 10-летнего заработка семье в случае гибели члена семьи на производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение озвучил мажилисмен Ерлан Саиров, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на недавнем выступлении на Национальном совете особое внимание обратил на совершенствование мер безопасности труда. Между тем, в 2020 году на предприятиях республики в результате несчастных случаев пострадало 1 503 человека, что на 5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (1430) и 208 несчастных случаев со смертельным исходом, что на 15 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (180)», - сообщил Ерлан Саиров.

Депутат добавил, что по данным Федерации профсоюзов РК в 192 предприятиях произошли несчастные случаи со смертельным исходом, в 163 предприятиях доказана вина работодателя. При этом только в 58 предприятиях имеются профсоюзные организации. Данная картина говорит о безответственном отношении работодателей к вопросам обеспечения безопасных условий труда для наших граждан.

«Наиболее высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом традиционно наблюдается в сфере строительства - 19 %, в горно-металлургической отрасли - 14 %, в сельском хозяйстве - 8%», - озвучил Ерлан Саиров.

Для исправления ситуации, как отметил депутат, Правительством должны быть срочно приняты следующие меры:

«восстановить требование к работодателю по единовременной выплате в размере 10 летнего заработка семье в случае гибели члена семьи на производстве. Сегодня у предприятия нет экономических стимулов для усиления мер безопасности труда. Поэтому в этой сфере кругом царит формальность и очковтирательство, что приводит к фатальным последствиям со смертельным исходом. В мирное время наши братья и сестры не возвращаются домой!

Разработать правовые основы статуса предписаний технических инспекторов по охране труда с определением четких административно-правовых мер ответственности за их неисполнение. Соответственно, повысить роль общественного контроля и миссии технических инспекторов в трудовой сфере.

Социальным партнерам совместно с профсоюзами страны инициировать меры материального и морального стимулирования технических инспекторов по охране труда в отраслевые соглашения и коллективные договора в целях повышения полномочий технических инспекторов.

Сформировать единую информационную систему учета и контроля несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С постоянным распространением во все предприятия и учреждения причин и правовых последствий этих трагических случаев.

Разработать Атлас профессий, используемых для трудоустройства пострадавших от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и работников с высокой степенью профессионального риска».



