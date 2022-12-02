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Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат

2 Декабря 2022, 19:37
Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Времеено исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук ответил на вопрос о сроках восстановления теплоснабжения в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я вот очень надеюсь, что по тому, чтобы завести тепло на тепловые узлы в дома, мы закончим завтра, в крайнем случае, послезавтра. Но, я надеюсь, что это будет завтра», - сказал Олег Крук на брифинге в Оперативном штабе.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.


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