Восстановить школу-медресе «Мамания» призывает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов в своем депутатском запросе на имя заместителя Премьер-Министра страны Ералы Тугжанова поднял вопрос о восстановлении исторического здания школы-медресе «Мамания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, «Мамания» - это один из первых образовательных центров на просторах Жетысу. Школа-медресе открылась еще в далеком 1899 году, а на сегодняшний день сохранился лишь фундамент строения. Бакытжан Жумагулов считает, что восстановление столь ценного исторического памятника важно для развития у подрастающего поколения чувства патриотизма.

«Считаю необходимым отреставрировать школу-медресе и превратить ее в мемориальный дом и историко-этнографический музей. Кроме того, предлагаю создать аллею выпускников школы. Уверен, что восстановление школы важно для развития у подрастающего поколения чувства патриотизма и привития молодежи национальных ценностей»,- отметил Бакытжан Жумагулов.