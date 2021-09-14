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    13:02, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Восстановить поврежденные электросети нужно в Акмолинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев озвучил рекомендации акимату Акмолинской области в рамках подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ввиду крупной аварии 10 июля 2021 года в электрических сетях поселка Талапкер Акмолинской области выгорели четыре пролета провода воздушной линии электропередачи», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, аварийно-восстановительные работы являются временными и существенно снижают надежность электроснабжения поселка Талапкер.

    «Акимату Акмолинской области необходимо решить вопрос финансирования восстановления поврежденных электрических сетей и обеспечения нормальной схемы электроснабжения поселка Талапкер до начала предстоящего отопительного сезона», - заключил министр.


    Теги:
    Энергетика ЖКХ Акмолинская область
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