Восстановить поврежденные электросети нужно в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев озвучил рекомендации акимату Акмолинской области в рамках подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввиду крупной аварии 10 июля 2021 года в электрических сетях поселка Талапкер Акмолинской области выгорели четыре пролета провода воздушной линии электропередачи», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, аварийно-восстановительные работы являются временными и существенно снижают надежность электроснабжения поселка Талапкер.

«Акимату Акмолинской области необходимо решить вопрос финансирования восстановления поврежденных электрических сетей и обеспечения нормальной схемы электроснабжения поселка Талапкер до начала предстоящего отопительного сезона», - заключил министр.

