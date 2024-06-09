Восстановить из металлолома – выставка ретроавто в Павлодаре

В Павлодаре организовали выставку ретроавтомобилей и мотоциклов: от «Москвича» до «Юпитера». Выставка прошла под открытым небом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Большинство представленных здесь автомобилей своими силами восстановили студенты и преподаватели павлодарского вуза. Целых четыре года они находили старые авто по объявлениям и на металлобазах, забирали из гаражей, где те простояли десятки лет.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

— Мы постоянно мониторим объявления, технику, давно снятую с учета, даже в плохом состоянии. Потом уже подбираем запчасти. Многие люди идут нам навстречу, отдают детали бесплатно. У каждой из машин — своя история. Например, красный «Москвич-407» мы нашли в Петропавловске. Очень интересный экземпляр, в хорошем состоянии и продавался дешево. Реагировать нужно было быстро, поэтому мы заняли денег и поехали за машиной. Затем было проведено много сварочных работ, потому что металл прогнил. По кузову тоже много работали, буквально вчера закончили работы по навесному оборудованию, по салону. «Москвич» готов примерно на 70%, — рассказал старший преподаватель кафедры транспортной техники и логистики Рамис Зарипов.

«Москвич» был выпущен в 1962 году. Большая часть запчастей родные, но панель приборов студенты напечатали на 3D-принтере. Оригинальная деталь стоила слишком дорого.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

А вот «Запорожец» ЗАЗ-968 простоял закрытым в гараже 30 лет. Когда прежнего владельца не стало, машину продали. Все детали были на месте, но машина находилась в плохом состоянии, металл на днище проржавел и прогнил. Студенты перебрали двигатель, восстановили ходовую часть, и покрасили авто в яркие цвета.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Мотоцикл ИЖ Юпитер-2 энтузиасты нашли среди металлолома.

— Его сдали в металлолом, а мы забрали. По кузову все было целое, в остальном — в очень плохом состоянии. Мотоцикл мы восстановили, сейчас он украшает факультет инженерии, — рассказал Рамис Зарипов.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

ГАЗ М-20 студенты и преподаватели приобрели всего три недели назад. Машину еще не восстанавливали, но все же решили показать на выставке. Кстати, бывший владелец «Победы» сильно уступил в цене, когда узнал, для чего покупают авто.

В следующем году исполнится 70 лет с того момента, как автомобиль сошел с конвейера. А на его восстановление уйдет около полугода.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

— Часть автомобилей и мотоциклов принадлежит университету, несколько — студентам. У нас есть два бокса для техники, лаборатории, мастерская по мотоциклам. Работает научно-технический кружок, который посещают не все студенты, а только те, у кого есть тяга к такой технике, к автомобилям и мотоциклам. Так, они практикуются, оттачивают навыки, даже если с чем-то не справятся, мы поможем и исправим, — отметил Рамис Зарипов.

Среди ретроавтомобилей на выставке явно выделялся ярко-оранжевый багги. Это студенческий проект, как и электромотоцикл, где установлен электродвигатель вместо бензинового. Каркас для багги студенты изготовили на токарном станке.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Поучаствовать в выставке пригласили и павлодарца Владимира Пухальского. Он тоже занимается восстановлением ретроавтомобилей. Сам находит в разных городах Казахстана интересные экземпляры, выкупает и приводит в порядок. Его принцип — максимально сохранить оригинальные детали и оригинальный вид авто, никаких модификаций и современных двигателей. А началось все с оранжевого «Москвича».

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

— Машину в хорошем состоянии приобрел мой друг, дал прокатиться. Это была первая машина моего отца, и я почувствовал ностальгию. Потом появилась «Волга», затем — «Чайка», «Победа», а следующим проектом станет ЗИМ-12. Обычно машины стоят в теплом боксе. Осенью, весной и зимой не выезжают вообще, только летом и в хорошую погоду, — рассказал Владимир Пухальский.

Сейчас он занимается восстановлением «Победы». Чтобы максимально сохранить заводские детали нашел два одинаковых авто. Одна машина станет «донором» для другой.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Красавица «Волга» у него уже два года, Владимир — третий владелец. До него другой умелец восстанавливал машину на протяжении трех лет. «Волга» из Степногорска до Павлодара доехала своим ходом, Владимир ее еще немного доработал. Сейчас сложно поверить, что этой машине уже 60 лет. На выставке автомобиль не остался без внимания.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Продлилось мероприятие всего несколько часов, посетить его мог любой желающий.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform