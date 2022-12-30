Восстановить древнюю столицу планируют в Монголии

30 Декабря 2022, 09:00

УЛААНБААТАР. МОНЦАМЭ - КАЗИНФОРМ - 29 декабря Монголия отмечает День восстановления национальной свободы и независимости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ, предписывающий правительству Монголии восстановить древнюю столицу Монгольской империи Хархорум. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОНЦАМЭ.

Целью указа является создание безопасных условий жизни для граждан, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление наследия государства и восстановление его истории и культуры.

В указе президент Монголии также призвал граждан, предприятия и организации взять на себя руководящую роль в восстановлении древней столицы Монгольской империи Хархорум, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«800 лет назад Чингис-хан издал указ о создании в долине реки Орхон столицы Монгольской империи Хархорум. Древняя столица Хархорум является историко-культурным наследием, свидетельствующим о том, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира. Город Хархорум был мостом, соединяющим мировые цивилизации, и торговым центром Евразии. Археологические исследования в Хархоруме показали, что в Монгольской империи существовали городские поселения, хорошо организованные административные единицы, также развивалась культура и образование.

Наш благородный долг - охранять очаг Монгольской империи, изучать и сохранять деяния Великого Чингис-хана и его преемников, а также освещать и распространять их не только в нашей стране, но и в мире. Поэтому реконструкция города Хархорум – это грандиозная созидательная деятельность, и понятно, что потребует много времени, денег, упорного труда и самоотверженности», - сказал после церемонии подписания президент У. Хурэлсух.

Фото: montsame.mn