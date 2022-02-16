+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты

16 Февраля 2022 14:46
Поделиться:
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медицинские работники жалуются по поводу отмены присвоения квалификационных категорий. Об том заявила мажилисмен Гульдара Нурумова, оглашая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новые форматы взаимодействия с Европарламентом предложили в Мажилисе
Уникальные клапаны сердца имплантируют в СКО В столичной поликлинике поощрили вакцинированных Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты

Депутат отметила, что медработники с большим воодушевлением восприняли Послание Президента Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», где он подчеркнул, что «важность профессии врача должна подкрепляться материально»

В целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании, в Дорожной карте партии «Nur Otan» около 20 пунктов определяют исполнение задач развития здравоохранения, в том числе повышение заработной платы врачей к 2023 году в 2,5 раза.

«Однако поводом для депутатского запроса стали многочисленные жалобы медицинских работников по поводу отмены присвоения квалификационных категорий медицинским работникам. То есть на сегодняшний день врачи и медсестры с большим стажем и опытом работы после окончания срока сертификата категории получают заработную плату наравне с начинающими специалистами. Категории отменены и заменены на уровни квалификации, которые не оплачиваются», - сказала Гульдара Нурумова на пленарном заседании палаты.

Таким образом, как отметила мажилисмен, обещанная 30% надбавка к зарплате есть, но отменена доплата за категорию.

«Получается, одной рукой даем, другой забираем и в результате зарплата медработников остается на прежнем уровне. Разумеется, это вызывает недовольство среди медицинской общественности и понижает мотивацию к повышению квалификации, эффективной работе, стремлению к профессиональному росту. Считаю, что поручение Главы государства о материальном подкреплении важности профессии врача идет вразрез с отменой квалификационных категорий и доплаты за них. В связи с вышеизложенным предлагаем восстановить доплаты к заработной плате при любой форме присвоения квалификационных категорий медицинских работников», - подчеркнула Гульдара Нурумова.

Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Новые форматы взаимодействия с Европарламентом предложили в Мажилисе
Уникальные клапаны сердца имплантируют в СКО
В столичной поликлинике поощрили вакцинированных
Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Алматы
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
6 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Читайте также
Принять меры по устранению экологического загрязнения Улытауского региона просят депутаты
Средства недропользователей на исследования: отсутствие контроля отмечают мажилисмены
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Алматы
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив