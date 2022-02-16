Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медицинские работники жалуются по поводу отмены присвоения квалификационных категорий. Об том заявила мажилисмен Гульдара Нурумова, оглашая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметила, что медработники с большим воодушевлением восприняли Послание Президента Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», где он подчеркнул, что «важность профессии врача должна подкрепляться материально»

В целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании, в Дорожной карте партии «Nur Otan» около 20 пунктов определяют исполнение задач развития здравоохранения, в том числе повышение заработной платы врачей к 2023 году в 2,5 раза.

«Однако поводом для депутатского запроса стали многочисленные жалобы медицинских работников по поводу отмены присвоения квалификационных категорий медицинским работникам. То есть на сегодняшний день врачи и медсестры с большим стажем и опытом работы после окончания срока сертификата категории получают заработную плату наравне с начинающими специалистами. Категории отменены и заменены на уровни квалификации, которые не оплачиваются», - сказала Гульдара Нурумова на пленарном заседании палаты.

Таким образом, как отметила мажилисмен, обещанная 30% надбавка к зарплате есть, но отменена доплата за категорию.

«Получается, одной рукой даем, другой забираем и в результате зарплата медработников остается на прежнем уровне. Разумеется, это вызывает недовольство среди медицинской общественности и понижает мотивацию к повышению квалификации, эффективной работе, стремлению к профессиональному росту. Считаю, что поручение Главы государства о материальном подкреплении важности профессии врача идет вразрез с отменой квалификационных категорий и доплаты за них. В связи с вышеизложенным предлагаем восстановить доплаты к заработной плате при любой форме присвоения квалификационных категорий медицинских работников», - подчеркнула Гульдара Нурумова.