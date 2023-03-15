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Восстанавливать сгоревшие лесопосадки начали в Караганде

15 Марта 2023, 05:30
Восстанавливать сгоревшие лесопосадки начали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 40 га земли расчистят после пожара в Карагандинском лесничестве. На этой территории в будущем появятся новые саженцы, передает коррспондент МИА «Казинформ».

Специалисты государственной лесной охраны уже приступили к расчистке поврежденных площадей в районе Кирзавода. Летом прошлого года здесь произошел крупный пожар.

Работы начались с санитарной очистки поврежденных огнем деревьев. На сегодняшний день лесники расчистили два гектара.

«После вырубки и расчистки площадей запланирована раскорчевка пней. Далее будет разработан рабочий проект, а уже затем проведут двухгодичную обработку почвы. В проекте отобразят схемы посадки, ассортимент высаживаемых пород и количество посадочного материала. Первая посадка леса планируется в 2026 году», – сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев.


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