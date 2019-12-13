Восстанавливать лифты начали в Караганде в рамках новой программы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде презентовали лифт, восстановленный в многоэтажке Майкудука. Это «первая ласточка» пилотного проекта по реконструкции лифтового хозяйства в области, передает МИА «Казинформ».

В домах, где оборудование вышло из строя 2 десятка лет назад, появятся новые лифты. Для решения многолетней проблемы акимат Карагандинской области заключил меморандум с Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ.

«Вам лифт поменяли в рамках новой программы. Если люди согласны, мы готовы очень быстро восстановить неработающие лифты. Ваш дом – «первая ласточка». В следующем году активно продолжим. Только по Караганде планируем восстановить 100 лифтов, из которых 70 – в Октябрьском районе. А вообще, по результатам ревизии по области в многоэтажных домах выявили 361 неработающий лифт. Плюс эксплуатируются 800 лифтов, которые отработали нормативный срок. То есть впереди - большая работа. До этого лифты меняли, в год не больше десятка. Мы хотели бы темпы ускорить», - рассказал аким области Женис Касымбек жильцам многоэтажки в Майкудуке.





До конца декабря по Караганде успеют установить ещё 9 лифтов, сообщил аким города Нурлан Аубакиров.

По словам директора Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области Данияра Дюсембаева, работа по восстановлению лифтов идёт на протяжении 8 лет.

«Ежегодно меняли от 4 до 8 лифтов. Конечно, это мизер. Проблема большая. Чтобы сдвинуть вопрос с мёртвой точки, по инициативе акима области был подписан меморандум с республиканским центром. Это первый пилотный проект такого масштаба в стране. Центр предоставляет заём в размере 2 млрд тенге на восстановление лифтов в городах Карагандинской области. Первый транш мы получили», - отметил Данияр Дюсембаев.

Договорённости позволят восстановить все неработающие лифты в многоэтажных домах в течение трёх лет. Программа касается не только областного центра, но и других моно- и малых городов.

«В нашем доме лифт не работал уже много лет. Я живу на 7 этаже. Находился пешком за эти годы. Пришлось, конечно, уговаривать людей, обойти квартиры, пока все согласились. Но зато результат налицо. Лифт восстановили. Все соседи очень рады. Лифт – это первый шаг, а дальше хотим отремонтировать крышу и подъезд», - поделился Дулат Баймагамбетов, житель дома 20 микрорайона Восток-3.





Жильцы сами выбирают технические параметры оборудования и марку. Карагандинцы предпочли лифты белорусского производства, исходя из цены и качества.

В среднем один лифт обходится в 8 млн тенге. Собственники квартир будут возвращать кредит в течение 8 лет. Ежемесячный платёж с квартиры составит от 3 до 5 тыс. тенге, в зависимости от площади.

Установка одного лифта занимает чуть больше месяца. Время требуется на демонтаж старого оборудования, очистку и подготовку шахты. Нормативный срок эксплуатации – 25 лет, и производитель даёт гарантию 3 года.







