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    10:57, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Восстанавливать численность исчезающих животных будут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о третьем направлении нацпроекта «Жасыл Қазақстан» - «Табиғат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках направления «Табиғат» предполагается реализация поручения Главы государства по посадке 2-х млрд. деревьев с приживаемостью не менее 65% и проведение мероприятий по восстановлению численности редких и исчезающих видов животных», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Четвертое направление – «Экология болашағы» - нацелено на повышение уровня экообразования и культуры населения.

    «Реализация нацпроекта позволит создать благоприятную среду проживания для населения и улучшение экологической ситуации, создать инфраструктуру по переработке и экологически безопасной утилизации отходов, улучшить качества воды в озерах, а также снизить потери при подаче воды на орошение», - заключил министр.


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