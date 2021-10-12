Восстанавливать численность исчезающих животных будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о третьем направлении нацпроекта «Жасыл Қазақстан» - «Табиғат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках направления «Табиғат» предполагается реализация поручения Главы государства по посадке 2-х млрд. деревьев с приживаемостью не менее 65% и проведение мероприятий по восстановлению численности редких и исчезающих видов животных», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Четвертое направление – «Экология болашағы» - нацелено на повышение уровня экообразования и культуры населения.

«Реализация нацпроекта позволит создать благоприятную среду проживания для населения и улучшение экологической ситуации, создать инфраструктуру по переработке и экологически безопасной утилизации отходов, улучшить качества воды в озерах, а также снизить потери при подаче воды на орошение», - заключил министр.