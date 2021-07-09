Восстанавливать 114-летнюю Аккольскую мечеть близ Семея начали активисты

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Активисты из города Семея, жители Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области своими силами начали ремонт 114-летней Аккольской мечети. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Watsapp начали рассылать информацию о том, что на ремонт мечети собирают деньги. Имам Тас мешiт (Каменной мечети, или одноминаретной мечети) из города Семея обратился к жителям с просьбой «сообща восстановить дом Аллаха». У казахов это метод называется асар - взаимопомощь.

Местные жители, да и не только, многие уроженцы Бескарагайского района, села Акколь начали активно отправлять деньги на восстановление мечети. Жители Семея и близлежащих сел стали собираться в выходные дни и ремонтировать мечеть. Кто-то приносит кирпичи, кто-то привозит цемент. Сейчас заменена несущая балка. Минарет выпрямлен.

По настоянию выпускающего редактора МИА «Казинформ» состоялась встреча по обсуждению работы по восстановлению мечети.

Руководитель отдела внутренней политики акимата Бескарагайского района Назира Идрисова пригласила заведующего отделом истории архитектуры и монументов КГУ «Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия» Максата Кусаинова, акима Глуховского сельского округа Алмаса Тастембекова, активиста из города Семея, предпринимателя Ержана Нургалиева.

Также из города Семея были приглашены представители краеведческого общества «Прииртышье»: член Ассамблеи народа Казахстана, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, президент Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» Габдулхак Ахунжанов, журналист и депутат городского маслихата Наталья Перцева, журналист Руслан Шакабаев, Валерий Колбин.

«Вопрос восстановления мечети достаточно серьезный. Так как это памятник истории и культуры. Здесь присутствуют Гульмира Байзакова, наша землячка, представитель Казинформа, журналист, краеведы из общества «Прииртышье» и представитель активистов, общественности, которые занялись ремонтом мечети. Мы ведем переговоры с Тимуром Смагуловым, директором «Margulan centre», который занимается организацией охранных зон, паспортизацией. Также должна быть экспертиза, чтобы проводить ремонтные работы и включить их в план. Соответственно, на сегодня мы будем планировать выделение средств местными исполнительными органами. Алмас Тастембеков является балансодержателем этого объекта. Планируем провести экспертизу», - сообщила Назира Идрисова.

«В любом случае, сначала должна быть проведена экспертиза. Этот объект внесен в список охраняемых. Ремонт должны делать лицензированные предприятия. Так как есть договоренность с Тимуром Смагуловым, мы подождем документацию. Нужно провести историко-культурную экспертизу, паспортизацию и определить охранную зону памятника. После проведения всех этих процедур, будет заключение историко-культурной экспертизы по данному объекту. Тогда будем знать, в каком она состоянии, какой требуется ремонт и вообще можно ли проводить здесь ремонтные работы. После мы внесем предложение на включение этого объекта в план ремонта на 2022 год. Но раз работы уже начались, не будем их останавливать. Мы можем в любой момент потерять этот объект, поэтому поддерживаем энтузиазм людей, которые на собственные средства пытаются восстановить здание», - отметил Максат Кусаинов.

«Многие жители проезжали мимо и видели, что минарет накренился. Поэтому несколько жителей Семея, активисты предложили начать ремонт мечети. Идею сразу поддержала общественность. В ремонтных работах участвуют местные жители, жители Семея, приезжают уроженцы, потомки живших когда-то здесь людей из Алматы, Павлодара, Экибастуза. Все хотят помочь. Все балки прогнили, если бы не начали ремонт в этом году, минарет бы упал. Ремонт нельзя останавливать. Здесь, внутри здания, даже опасно стоять. У кого есть возможность помочь деньгами, перечисляют средства на Kaspi Gold. Даже одна женщина из Экибастуза готова переехать обратно, если восстановят мечеть. Они хотят восстановить ее так, как было. Из города Семея подключился мулла, местные жители. В субботу, воскресенье собираются человек от 30 до 60 человек с 9 утра до 6 вечера работают. С местными властями теперь дело пойдет быстрее. Нам нужно помочь снять купол. Самое главное - в этом году перекрыть крышу, поставить двери, окна», - рассказал Ержан Нургалиев.

«Многие предприниматели из Семея собираются сюда приехать помогать. Я согласен, что работы нельзя останавливать. Все это может рухнуть. И люди - активисты могут заниматься ремонтом в летнее время. Поэтому оформление документации нужно ускорить. Я слышал, что люди из Германии присылают деньги на восстановление мечети. Одна женщина сказала своему сыну, чтоб отдал ее пенсию за месяц на ремонт мечети. Нужно определиться, что здесь потом будет», - подчеркнул Габдулхак Ахунжанов.

Местные исполнительные органы привлекут архитекторов, специалистов для реставрации мечети и оформления документации, экспертизы.

В итоге было решено, что 12 июля приедет специалист Тимур Смагулов, произведет аэровидеосъемку, аэрофотосъемку, сделает паспортизацию объекта. Будут архитектор, краеведы, с ними активисты начнут снимать купол мечети. Самая главная общая цель - сохранить объект культуры.

Пока некоторые из собравшихся отъезжали, к мечети прибыли первые туристы. С республиканской автодороги «Омск-Майкапшагай» подъехало несколько машин. Семьи с детьми увидели людей и машины возле мечети, их это заинтересовало. Им рассказали историю мечети.

Оказалось, что среди приехавших есть архитектор и специалист по дереву. Они прошли в мечеть и осмотрели здание. Дали несколько советов, оставили свои контакты и сказали, что можно обращаться во время ремонта. Также они попросили номер карточки для перечисления денег на ремонт мечети. Пожелали удачи и отправились дальше в путь.

Как сообщалось, мечеть возвел местный житель Султан Фазылбеков 114 лет тому назад. Для строительства здания он привлек лучших башкирских архитекторов. 7 лет сушили древесину для строительства мечети. Старожилы говорят, что строительный материал собирали и привозили в село со всего Прииртышья. Камни привозили из Белокаменки на Иртыше. Приезжали ученые из Турции, делали замеры и удивились тому, что здание смотрит ровно на Киблу. Однако в качестве мечети сооружение прослужило только чуть больше 10 лет. В советское время здесь разместили начальную школу.

В 2018 году мечеть осмотрели представители по охране историко-культурного наследия. Было решено, что здание будет отремонтировано в рамках программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру».

Напомним, в 2018 году представители общественности Семея - президент Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Прииртышский союз татар и башкир ХАК», директор Татарской школы искусств Габдулхак Ахунжанов и активист, предприниматель Эльдар Байканов обратились в акимат Восточно-Казахстанской области с вопросом реконструкции уникальной деревянной мечети, построенной без единого гвоздя. В акимате ВКО им ответили, что этот вопрос сейчас решается в рамках программы «Рухани жаңғыру». Мечеть будет реконструирована в этом или следующем году.

Еще в 2017 году также с вопросом реконструкции мечети в секретариат Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК обратилась уроженка Бескарагайского района ВКО, выпускающий редактор МИА «Казинформ» Гульмира Байзакова. Просьба была услышана, пришло уведомление об отправке этого вопроса в аппарат акима ВКО на рассмотрение. Далее акимат ВКО направил обращение в управление культуры, документации и архивов.

Мечеть XIX века, расположенная в селе Акколь Бескарагайского района, входит в список памятников местного значения, утвержденный постановлением акимата Восточно-Казахстанской области №560 от 20 апреля 2008 года. В Восточном Казахстане в соответствии с программой «Рухани қазына» разрабатывается проект «Реализация комплекса мер по сохранению объектов историко-культурного наследия ВКО».