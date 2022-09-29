Воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление – глава нацпалаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель НПП «Атамекен» Раимбек Баталов заявил о необходимости ужесточения наказания за необоснованное давление на бизнес со стороны госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, 19 мая текущего года на встрече с представителями бизнеса Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что должен строго выдерживаться баланс между интересами бизнеса и государства. Для этого нужно предпринять ряд шагов.

Генеральной прокуратуре нужно обеспечить надзор за недопущением фактов незаконного проведения контрольных, особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства. Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле – это лишь имущественные споры», - сказал Раимбек Баталов на встрече бизнеса с госорганами.

По его словам, любое незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства.

«В этом направлении мы уже начали совместную работу с Генеральной прокуратурой. Разработали соответствующие алгоритмы, на местах провели анализ поступивших обращений предпринимателей на неправомерное вмешательство в их деятельность. Анализ поступающих жалоб показал, что наибольшее количество предпринимателей продолжают жаловаться на сотрудников полиции, службы экономических расследований, антикоррупционной службы, Комитета национальной безопасности», - отметил глава нацпалаты.

Поэтому, подчеркивает он, все бизнес-сообщество с большой благодарностью встретило указание Генерального прокурора от 2 сентября текущего года относительно вопросов досудебного расследования в отношении субъектов предпринимательства.

«Нацпалата «Атамекен» полагает, что подписание Указания позволит сократить давление на честных предпринимателей и минимизирует их вовлечение в уголовную орбиту. На сегодня уже имеются положительные результаты, теперь важно обеспечить неукоснительное соблюдение Указания на местах, в этот процесс должны подключиться и наши региональные палаты предпринимателей», - добавил Р. Баталов.