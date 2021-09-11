Восполняя «белые пятна»: историю ХХ века рассмотрели молодые ученые в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее прошел республиканский форум «Советская политика 1920-1950-х годов глазами молодых историков». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основным мероприятием в рамках форума стало пленарное заседание «Советская политика 1920-1950-х годов глазами молодых историков», в работе которого приняли участие молодые ученые – работники высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, члены рабочей группы при Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Были заслушаны доклады, презентованы результаты исследований, представляющие историческую и общественную ценность, планы деятельности республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий советского периода.

Открывая республиканский форум, проректор по науке Alikhan Bokeikhan University Асель Кайшатаева отметила важность усилий, направленных на восполнение «белых пятен» в истории нации.

«ХХ век стал переломным периодом в исторической судьбе казахского народа, именно тогда зародились первые политические мысли казахской интеллигенции, стремление к созданию независимой государственности. История ХХ века, полного противоречий, политико-социальных, экономических и культурных изменений тесно связана с сегодняшним днем, поэтому стремление к глубокому изучению всех политических процессов – веяния сегодняшнего времени», - подчеркнула проректор.

В ходе форума рассмотрен ряд значимых направлений в изучении истории ХХ века: Казахская степь 20-30-х годов: конфискация, голод, бегство. Политические репрессии 1937-1938 гг.: трагическая судьба национальной интеллигенции. История системы лагерей в казахской степи. Политика преследования национальной интеллигенции в контексте обвинения в космополитизме в 1940-1950-х годах.

На основе докладов участников форума будет издан специальный сборник научных трудов.

Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Тарих ақтаңдақтары: саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау» («Белые пятна истории: полная реабилитация жертв политических репрессий»), реализуемого при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан за счет гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» для неправительственных организаций.

Цель форума – освещение деятельности Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий XX века и создание диалоговой площадки на основе научных изысканий и исследований молодых ученых-историков.

Организаторы форума – Восточно-казахстанское областное молодежное общественное объединение «Салауат» и Alikhan Bokeikhan University.

После завершения форума участники мероприятия посетили дом-музей Мухтара Ауэзова «Алаш арыстары», историко-культурный литературно-мемориальный музей имени Абая.