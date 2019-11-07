Воспользоваться налоговой амнистией до конца года призывают граждан в КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспользоваться налоговой амнистией до конца текущего года и списать пени по долгам призывают граждан в Комитете по государственным доходам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С августа текущего года стартовала налоговая амнистия для физических лиц. В рамках налоговой амнистии наши сограждане могут уплатить сумму основного долга по налоговым обязательствам за прошлые года, и им будут списаны начисленные пени», - отметил заместитель председатель Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в силу разных причин отдельные физические лица имеют значительные суммы долгов, к примеру, по налогу на транспортные средства или индивидуальному подоходному налогу, начисленному в связи с продажей недвижимости.

«При этом ситуация усугубляется тем, что в соответствии с Налоговым кодексом за каждый день просрочки начисляется пеня. Физические лица, у которых имеются накопленные долги за предыдущие налоговые периоды, могут воспользоваться налоговой амнистией и до конца текущего года уплатить сумму основного долга. При этом начисленные пени будут автоматически списаны органами государственных доходов. На текущий момент списаны пени на сумму 1,9 млрд тенге более 400 тыс. граждан, которые уплатили свою недоимку на сумму 9,5 млрд тенге», - сообщил Жайдар Инкербаев.

Он также добавил, что налоговая амнистия продлится до конца текущего года и еще есть время изыскать возможность погасить основной долг перед государством.

«Таким образом, объявленная Главой государства налоговая амнистия даст определенный экономический эффект и поможет развитию предпринимательства, а также повысит благосостояние казахстанцев», - подчеркнул Жайдар Инкербаев.

Отметим, что узнать сумму своего долга налогоплательщик может посредством сервиса «сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности», реализованного на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и на портале электронного правительства.

«Хочу еще раз призвать налогоплательщиков активнее воспользоваться данной возможностью и участвовать в налоговой амнистии, что позволит освободиться от налогового бремени и списать неуплаченные пени и штрафы», - заключил Жайдар Инкербаев.