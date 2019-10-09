Воспитателя детдома в Таразе отстранили от работы за жестокость

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завели уголовное дело в отношении воспитателя детского дома, которая жестоко обращалась с детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей личной странице в Facebook руководитель департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев сообщил о том, что «7 октября текущего года в социальной сети Facebook появилась видеозапись, на которой женщина жестоко обращается с малолетними воспитанниками детского дома «Умит».

Отметим, что специализированный дом ребенка «Умит» управления здравоохранения Жамбылской области работает с 1984 года. Здесь находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети одиноких матерей или граждан, лишенных родительских прав, а также дети с дефектами умственного и физического развития. Возраст воспитанников этого детского дома - до пяти лет. На видео воспитатель этого детского дома бьет детей, не дает им сесть, а непослушных держит вниз головой.

«В тот же день департаментом полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 140 ч. 2 УК РК в отношении 54-летней воспитательницы детского дома. В ходе расследования были допрошены сотрудники учреждения и изъяты видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы. В областной акимат направлено представление об отстранении воспитателя от занимаемой должности до решения суда», - написал руководитель департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.

Это событие вызвало бурное обсуждения в Facebook. Жители Тараза требуют наказать воспитателя по всей строгости закона и предлагают департаменту полиции инициировать проведение тщательного отбора кандидатов на должности воспитателей и нянечек в детские дома, с привлечением психологов и общественности.

Наказание по статье 140 ч. 2 УК РК «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего … педагогом или другим работником учебного или иного учреждения, соединенное с жестоким обращением» предусматривает либо штраф до 160 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам до 160 часов, либо арест на 40 суток. Кроме того, предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, данный факт взят на личный контроль начальником департамента полиции Арманом Оразалиевым.