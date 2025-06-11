Воспитателя арестовали за избиение ребенка в Шымкенте

Поводом для возбуждения дела стало заявление матери одного из воспитанников, который вернулся домой с синяками и ссадинами. После требований объяснений родители получили доступ к записи видеонаблюдения, где были зафиксированы эпизоды жестокого обращения.

Помощник воспитателя уволена внутренним приказом.

— По заявлению жительницы города об избиении ее сына было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания департамента полиции. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ДП Шымкента.

Полицией проверяются записи с камер видеонаблюдения, проводятся опросы свидетелей. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.

Ранее в Западно-Казахстанской области возбудили уголовное дело по факту избиения детей воспитателями.