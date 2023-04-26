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Воспитатели столичных детсадов проходят переподготовку и повышение квалификации

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Апреля 2023, 18:18
Воспитатели столичных детсадов проходят переподготовку и повышение квалификации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Воспитатели столичных детсадов проходят переподготовку. Об этом сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных вопросов являются кадры. Сейчас в организациях дошкольного образования работают 4 209 педагогов. Из них 2 719 специалистов – в государственных детсадах. При аттестации педагогов одно из требований – повышение их квалификации. В этом учебном году курсы повышения квалификации прошел 651 педагог. Несмотря на проводимую работу, проблема с кадрами есть. Например, 32% процента педагогов в столичных детсадах не имеют специального образования. То есть, они педагоги, но не по дошкольному образованию», – сказал К. Сенгазыев.

Руководитель управления отметил, что уже 1 053 воспитателя с несоответствующим образованием прошли переподготовку. В государственных детсадах переподготовку должны пройти еще 770 воспитателей, в частных - 312. Для решения вопроса дефицита кадров столичный акимат ежегодно выделяет государственный заказ педагогическим колледжам. В этом году был распределен госзаказ на 500 мест.


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