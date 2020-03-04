Воспитатель санатория в Актобе избила ребенка: начато расследование

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе воспитатель детского противотуберкулезного санатория «Чайка» избила ребенка полотенцем. Полиция начала расследование случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях было распространено видео, на котором женщина в белом халате избивает маленького ребенка. Другой несовершеннолетний ребенок снял видео на телефон и отправил своим родителям. Родители выложили видео в интернет подписав словами: «Отвезли ребенка в медучреждение «Чайка» в поселке Опытный. Ребенок плакал, просился домой, жаловался, что здесь бьют детей тапочками и вешалками , которые не слушаются. Честно говоря мы не верили, думая, что он обманывает. Но когда он прислал видео, то мы были в шоке. В учреждении нет никаких условий, дети лежат на полу. Собственно вы видите все на видео. Прошу принять меры компетентным органам!»

В департаменте полиции пояснили, что по факту отделением полиции №4 Алматинского района начато досудебное расследование по статье 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Проводится расследование с целью установления наличия и тяжести телесных повреждений ребенка, назначена экспертиза», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Главврач ГККП «Актюбинский областной костно-туберкулезный санаторий «Чайка» Серик Жанильсинов отметил, что сейчас к ним прибыла с проверкой прокуратура, инспекция по защите прав несовершеннолетних, а воспитательница будет уволена.

«Воспитатель на видео имеет стаж около 20 лет. Ей сейчас 58 лет. Она объяснила, что ребенок ее обматерил, поэтому она разозлилась и ударила его. Мы ее отстранили и увольняем», - сказал он.