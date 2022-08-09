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Воспитательные программы детских садов обновят в Казахстане
9 Августа 2022 12:43

Воспитательные программы детских садов обновят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обновляются воспитательные программы детских садов. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с охватом мы ведем работу по обновлению программ детских садов. Это особенно важное направление. Мы утвердили новую модель дошкольного воспитания и обучения, а также новый государственный стандарт», - сказал министр.

Асхат Аймагамбетов отметил, что воспитание в детском саду уверенных в себе, устойчивых к трудностям, здоровых, открытых и креативно мыслящих детей и развитие таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие, тяга к знаниям, осуществляется через творческую, двигательную активность и игру.

«Проводится работа по повышению квалификации воспитателей детских садов, усилению требований к детским садам», - добавил министр.

Ранее сообщалось , что более 320 новых детсадов откроют до конца года в Казахстане.



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