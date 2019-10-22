Воспитательницу приговорили к штрафу за жестокое обращение с ребенком в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы оглашен приговор по делу о жестоком обращении с ребенком в детском саду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы помощник воспитателя ясли-сада №96 Ирина Шадских признана виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 140 ч. 2 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 63 125 тенге, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних детей сроком на 1 год.

Напомним, что в конце сентября этого года в социальных сетях было опубликовано видео, где воспитатель ясли-сада, находясь на рабочем месте при исполнении возложенных на нее обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, жестоко обращалась с ребенком, который во время «тихого часа» не хотел спать и плакал. Далее, уложив ребенка на кровать, стала его дергать за ноги и за нос, причинив здоровью ребенка легкий вред.

Приговор не вступил в законную силу.