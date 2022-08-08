8 Августа 2022 05:55

Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Воспитатель из детского сада №3 в Костанае Оксана Тамилина заняла второе место в республиканском конкурсе «Лучший педагог дошкольной организации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы участники конкурса отправляли на сайт профильного министерства. Конкурс проводили с целью поддержки и стимулирования творческих работников, повышения профессионализма.

«За 5-7 минут нужно было раскрыть суть своей работы. Толчком к победе, думаю, явилось то, что проект, над которым работает весь наш детский сад - ранняя профориентация детей. То есть мы знакомим деток с профессиями уже с сада и по специфике тех производств, которые есть у нас в регионе - кондитерская фабрика, гормолзаводы»,- сказала О. Тамилина.

По ее словам, малышей водят на экскурсии на крупные предприятия региона, чтобы они понимали суть работы и имели в целом представление о работе взрослых. То есть фактически детей учат делать первые шаги в профессию уже с сада.

Всего в конкурсе участвовали 17 педагогов со всей страны. Работа воспитателя из Костаная заняла второе место.