Воспитатель детского дома в Таразе заплатит штраф за жестокое обращение с детьми

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе осудили воспитателя детского дома, которая жестоко обращалась с детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 7 октября в социальной сети Facebook появилась видеозапись, на которой женщина жестоко обращается с малолетними воспитанниками детского дома «Умит» в Таразе. Это вызвало широкий общественный резонанс, бурное обсуждения на страницах социальной сети Facebook. Жители Тараза требовали наказать воспитателя по всей строгости закона. В тот же день департаментом полиции Жамбылской области было начато досудебное расследование по ст. 140 ч. 2 УК РК в отношении воспитательницы детского дома. В областной акимат было направлено представление об отстранении воспитателя от занимаемой должности до решения суда.

Как рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области, 54-летней жительнцие Тараза А. Б. предъявлено обвинение в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

«Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области, рассмотрев уголовное дело в отношении А.Б., признал ее виновной в предъявленном обвинении на основании следующего, - пояснили в суде. - Установлено, что воспитатель группы «Надежда» Специализированного дома ребенка «Үміт» А.Б., заступив на смену, вывела 11 малолетних детей на прогулку. Выразив недовольство активными играми детей в беседке, она взяла одного из воспитанников за ноги, перевернула вниз головой и, облокотив о деревянные перила беседки, стала трясти его. Когда ребенок от боли начал плакать и кричать, она поставила его на землю, оттолкнула в противоположную сторону беседки, где он ударился о деревянную скамейку и стенку. В результате ребенок получил телесные повреждения на теле и голове в виде легкого вреда здоровью».

В суде бывшая воспитательница признала свою вину полностью и раскаялась в содеянном.

Наказание по статье 140 ч. 2 УК РК «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего… педагогом или другим работником учебного или иного учреждения, соединенное с жестоким обращением» предусматривает либо штраф до 160 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам до 160 часов, либо арест на 40 суток. Кроме того, предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При назначении меры наказания суд учел признание вины подсудимой, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд приговорил А.Б. к штрафу в размере 80 МРП (202 тысячи тенге) с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на два года. С нее взыскан в Фонд компенсации потерпевших принудительный платеж в размере 5 МРП (12 625 тенге). Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области.

Отметим, что специализированный дом ребенка «Умит» управления здравоохранения Жамбылской области работает с 1984 года. Здесь находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети одиноких матерей или граждан, лишенных родительских прав, а также дети с дефектами умственного и физического развития. Возраст воспитанников этого детского дома - до пяти лет.