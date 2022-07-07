7 Июля 2022 02:11

Воспитатель детсада в Костанае одернула ребенка и сломала ему ключицу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В яслях-саде № 61 города Костаная произошел несчастный случай с ребенком - воспитатель одернул сидящего на стуле ребенка, после чего он упал. Как результат - перелом ключицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В одном из местных СМИ опубликовано видео, на котором воспитатель детского сада сильно одергивает сидящего на стуле ребенка. Малыш падает и начинает сильно плакать, а воспитатель пытается успокоить ребенка.

Отмечается, что руководство детского сада особо не отреагировало на случившееся, а полиция и вовсе не рассматривает состава преступления.

Корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе областного управления образования сообщили, что в настоящее время работников КГКП «Ясли-сад № 61» привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Воспитателю объявили выговор приказом от 29 июня 2022 года. Кроме того, она уволена из «Яслей-сада № 61» с 5 июля текущего года. Заведующую яслей-сада № 61 привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания», - прокомментировали в ведомстве.

Вместе с тем, в связи со случившимся несчастным случаем, управление образования с руководителями дошкольных организаций Костаная провели отдельное совещание по соблюдению техники безопасности, а также инструктаж с сотрудниками дошкольных организаций.